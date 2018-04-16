Çavuşoğlu-Stoltenberg görüşmesi: Türkiye NATO için çok şey yapıyor

Türkiye'ye ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen basın açıklamasında konuşan Çavuşoğlu, "NATO'dan terörle mücadelemize daha çok destek bekliyoruz. Genel Sekreterin bu anlayışta olduğunu biliyoruz ve kendisine teşekkür ediyoruz. Terörle mücadelede ayrımcılığa karşıyız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise, "Türkiye ittifakta kilit rol oynayan bir müttefik. Türkiye ortak güvenlik çalışmalarımıza katkıda bulunuyor. Türkiye, DAEŞ'e karşı mücadelede büyük katkıda bulunuyor. Türkiye NATO için çok şey yapıyor. NATO Türkiye'nin yanındadır. Türkiye 3,5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor. Buradaki batara konuşlandırmamızı genişlettik. Bugün Temmuz ayındaki zirve hakkında konuştuk. Sayın Çavuşoğlu, Afrin harekatı konusunda beni bilgilendirdi. Duma'ya yapılan kimyasal saldırı operasyonunu da konuştuk. NATO üyesi ülkeleri harekat konusunda bilgilendirdik" şeklinde konuştu.