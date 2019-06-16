Çavuşoğlu: S-400'le ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliğinin açılışında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, açıklamasında ABD ile yaşanan S-400 krizine değinerek, "Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil. S-400'le ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmiyoruz, reddediyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı, İdlib'deki gözlem noktalarına yaşanan saldırılarla ilgili Suriye'yi suçlayarak, "Rejimin saldırılarını tolere edemeyiz, herkes haddini bilsin" ifadesini kullandı.