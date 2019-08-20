Çavuşoğlu: Rus muhataplarımızla temasa geçtik

Suriye İdlib'de 9 numaralı gözlem noktasındaki TSK konvoyuna gerçekleşen saldırı ile ilgili soruları da yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor, askerlerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız' dedi.

El Salvador Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye İdlib'de 9 numaralı gözlem noktasındaki TSK konvoyuna gerçekleşen saldırı ile ilgili soruları da yanıtladı.

'Rus muhataplarımızla temasa geçtik' diyen Çavuşoğlu, "Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor, askerlerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız. Ama işin o noktaya gelmesini temenni etmeyiz. Bir an önce siyasi sürece odaklanmamız lazım. Zaten Eylül ayında biliyorsunuz üçlü zirve gerçekleşecek" diye konuştu.

'ATEŞKESİ SAĞLAMAMIZ LAZIM'

Çavuşoğlu, İdlib'deki 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyetlerinin olmadığını da belirterek, "Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız. Burada ateşkesi sağlamamız lazım. İdlib, Suriye'nin geleceği bakımından önemlidir. Cumhurbaşkanımız da ihtiyaç olduğunda Putin'le görüşüyor. Ruslarla her düzeyde temasımız var" dedi.

ABD ile varılan güvenli bölge mutabakatına da değinen Çavuşoğlu, "ABD’nin ikinci Münbiç sürecini işletmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.