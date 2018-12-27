'Çavuşoğlu, Rus büyükelçiye 'ABD'nin S-400'leri incelemesine izin vermeyeceğiz' dedi'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rusya'nın Türkiye büyükelçisine Ankara'nın ABD'nin S-400'leri incelemesine izin vermeyeceğini söylediği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağın aktardığına göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından ABD'nin S-400'leri incelemesine izin verilmeyeceği açıklandı. Daha önce Bloomberg'in haberinde Türkiye'nin ABD'ye Rusya'dan aldığı S-400'leri inceleme teklifi sunduğu iddia edilmişti.

Söz konusu iddia ise, Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlanarak ABD'nin S-400'leri inceleme talebinde bulunmadıkları açıklanmıştı.

'BAĞIMSIZ OLARAK KULLANILACAK'

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, "ABD tarafı ile olan görüşmelerde F-35'lerin zarar görmesi ve uçaklarla ilgili hassas bilgilerin açığa çıkarılmaması için S-400'lerin NATO sistemlerinden bağımsız olarak kullanılacağını doğruladık" ifadelerini kullanmıştı.

Çavuşoğlu'nun da, Rusya'nın Türkiye büyükelçisine konuyla ilgili garanti verdiği duyuruldu.

ABD, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemini satın almasına güvenlik gerekçeleriyle karşı çıkıyor.