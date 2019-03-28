Çavuşoğlu: Oralar Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye topraklarıdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Neymiş efendim, Golan Tepeleri işgalci İsrail’in toprakları olacakmış. Oradaki rejimi seversin sevmezsin ayrı bir şey. Ama oralar Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye topraklarıdır. Bizden başka kimse buna ses çıkaramıyor' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Elmalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ümit Öztekin'in düzenlediği mitinge katıldı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanmasına değinerek, "İsrail'in yaptığını meşru kılmak için ABD Başkanı Donald Trump bir belge imzalayıp o toprakların İsrail'in olduğunu söylüyor. Bunu biz kabul etmeyiz. Yanlışa 'yanlış' diyen bir Türkiye var artık" dedi.

Çavuşoğlu, “ABD Başkanı hukuku hiçe sayarak, BM kararlarını hiçe sayarak bir kağıda imza attı. Neymiş efendim, Golan Tepeleri işgalci İsrail’in toprakları olacakmış. Bizden başka buna tepki gösteren ülke var mı? Nerede Arap Birliği, nerede dayanışma? Oradaki rejimi seversin sevmezsin ayrı bir şey. Ama oralar Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye topraklarıdır. Bizden başka kimse buna ses çıkaramıyor” diye konuştu.