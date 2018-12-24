Çavuşoğlu: Netanyahu’nun PKK’ya sempatisi var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yönelik olarak ‘Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmak istiyor, haddini de aşıyor. PKK ile Netanyahu’nun ortak özelliği var. İkisi de bebek katili’ ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun "Kuzey Kıbrıs'ın işgalcisi, ordusu Türkiye'nin içindeki ve dışındaki Kürt köylerinde kadınları ve çocukları katleden Erdoğan İsrail'e vaaz vermesin" sözlerine yanıt verdi. Çavuşoğlu “Netanyahu son zamanlarda huzursuz çünkü Suriye’yi bölemeyeceğini anladı. PKK/YPG aracılığı ile Suriye’yi bölmek istiyorlardı” dedi. "Netanyahu’nun PKK’ya sempatisi var” diyen Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmak istiyor, haddini de aşıyor. PKK ile Netanyahu’nun ortak özelliği var. İkisi de bebek katili” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak da “Kaşıkçı cinayeti soruşturmasını Birleşmiş Milletler'e taşımak için diğer ülkelerle beraber çalışma yürütüyoruz” dedi. Bakan Çavuşoğlu Kaşıkçı’nın katilinin Suudi Arabistan’da olduğunu söyledi.