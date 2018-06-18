Çavuşoğlu: Menbiç'ten sonra sıra diğer yerlere gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Menbiç Menbiçlilerindir. PKK'lıların, YPG'lilerin değildir. Menbiç'ten sonra sıra diğer yerlere gelecek. Yani PKK'nın kontrol ettiği yerler" dedi.

Seçim çalışmalarına Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden Çavuşoğlu , Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde muhtarlar ve AKP mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Çavuşoğlu , "Askerimiz bir yere girmeye başladı mı orada huzur olur, barış olur, adalet olur. Bunu bozmaya çalışanların başına Mehmetçiğimiz bela olur." dedi.

Çavuşoğlu 4 Haziran'da yapılan anlaşmanın uygulamaya koyulduğunu söylerken "Artık söz verdim, tutacağım, tutmayacağım yok. Beraber, birlikte, gözümüzün önünde. Bu nedir biliyor musunuz? Bunun iki izahı var. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti artık sahada da güçlüdür, masada da güçlüdür. İkincisi Türkiye Cumhuriyeti yeri geldiği zaman sert gücünü balyoz gibi gösterir. Yeri geldiği zaman diplomasiyi en iyi şekilde işletir, masada işi halleder. Bazen sahada halledersin, bazen oturur masada halledersin. Bundan sonra böyle. Yani Türkiye ile işbirliği yapmak isteyen herkes önce Türkiye'ye saygı duyacak. Türkiye'ye verdiği sözü tutacak. Bizim istediğimiz nedir? Yanı başımızda terör örgütleri olmasın, bataklık kurusun. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı ile DAEŞ'miş, PKK'ymış, YPG'ymiş, bataklıkları kuruttuk. Şimdi sırada diplomasi yoluyla masada Münbiç'i kurutmak. Menbiç, Menbiçlilerindir. PKK'lıların, YPG'lilerin değildir. Menbiç'ten sonra sıra diğer yerlere gelecek" ifadelerini kullandı.