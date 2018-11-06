Çavuşoğlu: İran yaptırımlarıyla herhangi bir sonuca ulaşılabileceğine inanmıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili konuştu. Çavuşoğlu, 'Yaptırımlarla herhangi bir sonuca ulaşılabileceğine inanmıyoruz' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya ziyareti kapsamında başkent Tokyo'daki Ulusal Basın Kulübü'nde basın mensupları ile bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

ABD’nin İran’a uygulamaya başladığı yaptırımlara ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, “Yaptırımlarla herhangi bir sonuca ulaşılabileceğine inanmıyoruz. Yaptırımların yerine anlamlı diyalog ve görüşmelerin daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bu bizim ilkesel tutumumuz” diye konuştu.

'ENERJİ KAYNAKLARINI ÇEŞİTLENDİRMEK KOLAY DEĞİL'

Çavuşoğlu, Türkiye’nin İran’a komşu olduğunu ve bu ülkeden doğal gaz ve petrol aldığını hatırlatarak, Japonya dahil Türkiye gibi ülkelerin yaptırımlar nedeniyle enerji kaynaklarını çeşitlendirmesinin kolay olmadığını ifade etti.

Çavuşoğlu ayrıca "İran’ı köşeye sıkıştırmanın ve izole etmenin akıllıca olmadığını bilakis tehlikeli olduğunu, İran halkını cezalandırmanın da adil olmadığını" söyledi.

İran ile yaptırımlar yerine uzlaşma çerçevesinde makul çözümler bulunabilmesini umduklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Sadece komşu ülkeler değil dünyanın bir çok bölgesinden de çok sayıda ülke, ABD’nin bu tek taraflı yaptırımlarından etkileniyor” dedi.0

'RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZ DERİNLEŞTİ'

Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin son 2-3 yıllık süreçte derinleştiğini belirterek, "Birçok alanda iş birliğimizi genişletmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın İdlib mutabakatına verdiği destekten memnun olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Bu mutabakat belki de Suriye’de umut veren görüşmelere kapı açacak son fırsat olabilir. Biz, bu ülkede (Suriye) başka bir insani felaketi de önledik" diye konuştu.

'GÜLEN HALA ABD'DE'

Çavuşoğlu, "ABD’li din adamı Andrew Brunson’un da dini faaliyetleri nedeniyle değil, terör örgütleri PKK ve FETÖ’ye verdiği destek nedeniyle mahkum olduğunu" söyledi.

Mahkemenin "Brunson'un suçlu olduğuna hükmettiğini" ifade eden Çavuşoğlu, Brunson’un, "kendisine verilen 3 yıldan fazla hapis cezasını doldurduğu için bırakıldığını" savundu.

Çavuşoğlu, “Bu terör örgütü lideri Fetullah Gülen hala ABD’de. Biz, ABD’nin onu Türkiye’ye iade etmesini istedik. Mahkeme kararları dahil tüm kanıtları da kendilerine teslim ettik. Bu konuda çabalarımız sürüyor” diye konuştu.

'ABD'NİN PKK VE YPG'Yİ DESTEKLEMESİ KABUL EDİLEMEZ'

Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“ABD, Suriye’de terör örgütünü destekliyor. ABD, PKK ile YPG arasında hiçbir fark olmadığını kabul ediyor. PKK, ABD ve Birleşmiş Milletler’in terör örgütleri listesinde. Biz, ABD ile PKK terör örgütüne karşı terörle mücadeleye yönelik çalışma grubu oluşturduk. ABD’nin Suriye’de PKK ve YPG’yi desteklemesi kabul edilemez.”

'SUUDİ ARABİSTAN ORTAK ÇALIŞMA GRUBU ÖNERDİ'

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’ın ortak çalışma grubu önerdiğini ve Türkiye’nin bunu kabul ettiğini söyleyerek, “Ama bu çalışma grubu sonuç odaklı olmalı. Şu açıktır ki İstanbul’a gelerek Kaşıkçı’yı öldüren 15 kişi talimatı kimden aldı? Bu talimatı kimin verdiğini anlamamız lazım” dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin, Kaşıkçı’nın öldürülmesi için kimin talimat verdiği konusundaki sorularına Suudi Arabistan’dan cevap alamadığını belirterek, “Kaşıkçı’nın cesedine ne olduğunu bulmanın ve bunu bize söylemesinin Suudi Arabistan’ın sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu 15 kişi hala Suudi Arabistan’da” diye konuştu.

'BAZI DELİLLERİMİZ VAR'

Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetine ilişkin bazı delillerin ellerinde olduğunu belirterek, "Bazı delillerimiz var. Bunların bazılarını kamuyla paylaştık. Bu delilleri ayrıca Suudi tarafıyla da paylaştık. Henüz kamu ile paylaşmadığımız başka deliller de var. Bu delilleri görmek isteyen ülkelere de bu fırsatı verdik. Bu soruşturmadan sonra delilleri nihayete erdirdiğimizden emin olduğumuzda, onları kamuyla paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatı veren kişinin Kral Selman olmadığından emin olduğunu" dile getiren Çavuşoğlu, “Türkiye’ye gelen bu 15 kişi, kendi kendine gelmedi, talimat aldılar. Talimat ve izin almadan 15 kişi Suudi Arabistan’dan bir Suudi vatandaşını öldürmek için gelemez” ifadelerini kullandı.