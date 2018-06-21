Çavuşoğlu: İran ve Rusya'yı uyardık, savaş ne kadar sürerse devam eder

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlip'e ilişkin, 'İran ve Rusya'ya 'Bu bölgeye saldırı olursa, artık siyasi görüşme biter, savaş ne kadar sürerse devam eder. Siz rejimin garantörüsünüz. Astana da Cenevre de biter' diyoruz' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

İdlip'e ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Bizim İdlib'de 12 tane gözlem noktamız var. İran ve Rusya'ya 'Bu bölgeye saldırı olursa, artık siyasi görüşme biter, savaş ne kadar sürerse devam eder. Siz rejimin garantörüsünüz. Astana da Cenevre de biter' diyoruz. Halep'teki teröristler İdlib'e geçti. Buradaki teröristlerin temizlenmesi gerekli. Ancak ihlallerin de bitmesi lazım" dedi.

Menbiç'e ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, "4 Haziran-4 Temmuz arası hazırlık çalışmalarının tamamlanması ve 4 Temmuz'dan sonra çekilmelerin başlaması şeklinde bir takvim belirlenmişti. Şu ana kadar yol haritası hiçbir aksaklık olmadan uygulanıyor. Bundan sonraki süreçte de uygulama olarak bir tereddütümüz yok. Uygulanmazsa güven ortamı zedelenir. Bu adımların nedenlerinden biri de Türkiye ile ABD arasındaki güvenin yeniden tesis edilmesi. Yol haritası konusunda hiçbir sıkıntı yok. Bu bir diplomatik zaferdir. Bu Suriye'nin geleceği için de önemli. Şu anda YPG'nin kontrolü altındaki bölgeler için de bir model olacaktır" ifadelerini kullandı.