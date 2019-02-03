Çavuşoğlu: Irak'ın inşası için 5 milyar dolar kredi vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'ın yeniden inşası için 'yerli patronlara' yönelik 5 milyar dolar kredi açacaklarını duyurdu.

Irak'ın yeniden inşası için patronlara 5 milyar dolar kredi verileceğini açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerinin ardından ilk ziyaretini de Irak'a gerçekleştireceğini duyurdu.

Irak'ta geçtiğimiz ekim ayında göreve başlayan yeni hükümete ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkenin yeniden inşa sürecinde daha fazla yer alacaklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

Kapsayıcı bir hükümet ve ülkenin yeniden inşası şu anda en öncelikli konu. Türkiye olarak Irak'a en büyük taahhütte biz bulunduk. 5 milyar dolar kredi vereceğiz. Bu, 5 milyar dolarlık krediden iş adamlarımız istifade edecek. Irak'ta üstlenecekleri proje için yapacakları yatırım ve ticaretimiz için bu parayı kullandıracağız. Irak'ın yeniden inşası için bu işleri koordine etmeye başladık. Önümüzdeki günlerde Irak'ta hem Bağdat'a hem de Erbil'e bir ziyarette bulunacağım. Cumhurbaşkanımızın seçimlerden sonra Irak'a yapacağı ziyaretin de hazırlıklarını yapmış olacağız. Irak'ın başka sorunları da var. Halen terör tehdidi mevcut. Bu konuda da uluslararası toplumla bir araya gelip sorunların çözümü için uğraşıyoruz.

'AVRUPA BİRLİĞİ İLE SURİYE KONFERANSI DÜZENLECEK'

Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Çavuşoğlu, "Şu anda dönmeye başlayan Suriyeli mültecilerin, ülkelerine döndükten sonra da desteklenmeleri önemli. Onlar için de Avrupa Birliği dahil tüm aktörlerle konuşuyoruz. Bunun için 14 Mart'ta Brüksel'de Avrupa Birliği ile bir konferans düzenleyeceğiz" dedi.

'PARAYI ALAN SUSMAYA BAŞLADI'

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı olayına da değinen Bakan Çavuşoğlu, cesedin bulunması ve sorumluların cezalandırılmasına yönelik çalışmaların Suudi Arabistan tarafından engellendiğini belirterek şu şekilde konuştu: "Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı konusunda ilk başlarda yaptığı açıklamaların oyun ve ucuz taktik olduğunu gördük. Bu kişi öldürüldü ama henüz bunun cesedi yok. Ne yaptılar? En son Suudi Arabistan Başsavcısı yerel iş birlikçiden bahsetti. Peki yerel iş birlikçi kim? Burada ilginç bir şey var. Yerel iş birlikçinin robot resmini göndereceklerini söyledi. Neden robot resim? Eğer bir yerel iş birlikçi varsa, ismi nedir? Kimdir ve kimlerdir? Kim öldürdü, nasıl öldürdü? Bunları biliyoruz. Bu konuda herkese insan hakları dersi vermeye çalışan ülkeler ise olayın üstünü kapatmaya çalışıyor. Parayı gören batılı ülkeler, susmaya başladılar. Çünkü ha bire anlaşmalar imzalıyorlar, silah satıyorlar. Maalesef iki yüzlü dünya."