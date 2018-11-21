Çavuşoğlu: Hakan Atilla'nın iadesini görüştük

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gönderilmesi konusu var. İkili anlaşmalar çerçevesinde hapis cezasının geri kalanını Türkiye'de geçirebilir' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran yaptırımlarının ihlaline yardımcı olduğu gerekçesiyle ABD'de mahkum olan Halkbank yöneticisi Hakan Atilla'nın Türkiye'ye iade edilmesini ABD Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü söyledi.

Atilla'nın İran yaptırımlarını ihlalden mahkum edilmesi Halkbank'ın ABD'den para cezası alması ihtimalini ortaya çıkarmış ve iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilim yaratmıştı.

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gönderilmesi konusu var. İkili anlaşmalar çerçevesinde hapis cezasının geri kalanını Türkiye'de geçirebilir. Bu konuda ne yapılabileceğini değerlendirdik" dedi.