Çavuşoğlu gazeteci görünce şaşırdı: Bana saygı göstermek zorundasınız, röportaj böyle yapılmaz

Deutsche Welle kanalında bir programa katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecinin kendisine soru sorması üzerine tepki göstererek 'Saygı göstermek zorundasınız. Bana saygı göstermiyorsunuz. Röportaj böyle yapılmaz' dedi.

Türkiye'de yandaş gazetecilere konuşmaya alışan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Deutsche Welle kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin kendisine soru sorması üzerine tepki gösteren Çavuşoğlu, "Saygı göstermek zorundasınız. Bana saygı göstermiyorsunuz. Röportaj böyle yapılmaz" dedi.

'LALELERİ GÖRMEK İÇİN GİDEBİLECEĞİMİ SÖYLEDİLER'

Avrupa ülkeleriyle yaşanan gerilimlere de değinen Çavuşoğlu, "Hollanda başbakanının bana Hollanda'ya laleleri görmek için gidebileceğimi ancak Türk halkını göremeyeceğimi söylemesini nasıl değerlendiriyorsunuz, bu hangi demokratik standartlara uygun?" diye konuştu.

"Avrupa'nın kendine göre bir demokrasi anlayışı olduğunu ve 'Türkiye ne derse yanlış, Avrupa ne derse doğru' şeklindeki yaklaşımı" bulunduğunu öne süren Çavuşoğlu, "Kendinizi patron, birinci sınıf halk ve ülke olarak, Türkiye'yi ve Türk halkını ise ikinci sınıf görüyorsunuz. Bunu doğrudan söylemenize gerek yok. Türkiye'ye ve Türk halkına yaklaşımınızdan bunu doğrudan görebiliyoruz" dedi.

'BEĞENSENİZ BEĞENMESENİZ DE AVRUPA'NIN PARÇASIYIZ'

Alman gazetecinin "Elbette Avrupa tarafını da sorguluyoruz ama siz Avrupa'yı temsil etmiyorsunuz. Türkiye'nin temsilcisi olduğunuz için size Türkiye'nin söylemlerini soruyorum" şeklindeki sözleri üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olduğunu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne (AKPM) 2 yıl başkanlık ettiğini, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi olduğunu hatırlatarak "Biz Avrupa'nın bir parçasıyız. 'Dışarıdaki' değiliz. Biz, beğenseniz de beğenmeseniz de Avrupa'nın parçasıyız" dedi.

Çavuşoğlu, "Neden Avrupa'yı tehdit ediyorsunuz? Cumhurbaşkanınız, geçen yıl mart ayında 'Avrupa böyle davranmaya devam ederse dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Avrupalı, sokağa güvenle adım atamaz.' dedi. Bu bir tehdittir" sözleri üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir tehdit değildir. Burada kendisi Avrupa'yı uyarıyor. Eğer terörle mücadele iki yüzlülüğe devam ederseniz, teröristlerin ülkenizdeki faaliyetlerine izin verirseniz, 'DEAŞ kötü terörist ama PKK en iyisi' derseniz, onların mali kaynaklarını artırmasına ve ülkenizde yasa dışı faaliyetlerine izin verirseniz gelecekte kimse güvende olamaz. Cumhurbaşkanı, burada 'Terör örgütlerini desteklemeyin' diyor. Terörün her türlüsüyle çifte standart göstermeksizin aynı mücadele verilmeli. Bu bir tehdit değil. Bu, sizin yorumunuz."

'ESED'İN ÜLKEYİ YÖNETEMEYECEĞİNE İNANIYORUZ'

Çavuşoğlu, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın 'ülkenin başından gitmesi' yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine "Biz, Esed'in artık bu ülkeyi yönetemeyeceğine inanıyoruz çünkü Esed neredeyse 1 milyon kişiyi öldürdü" ifadesini kullandı.

"Suriye meselesinin çözümüne ilişkin farklı platformlarda rol oynayan Türkiye'nin, Halep'teki gelişmelerden bu yana Rusya ile çalışmaya başladığını ve daha sonra buna İran'ı da dahil ettiklerini" hatırlatan Çavuşoğlu, "Seversiniz ya da sevmezsiniz. İran da önemli bir aktör. İran ile Esad konusu da dahil olmak üzere farklı konularda görüş ayrılıklarımız var" diye konuştu.

'GÖZLEMCİLER PKK KAMPANYALARINA KATILDI'

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nin (OSCE/ODIHR) 24 Haziran seçimlerini takip etmek için Türkiye'ye gözlemci göndereceğinin hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, "Türkiye'nin eleştirilere açık olduğunu" iddia ederek her seçimde OSCE/ODIHR ve AKPM'nin gözlemci olarak davet edildiğini anımsattı.

"Geçen yıl gözlemci bazı komite üyelerinin PKK yanlısı kampanyalara katıldığını" öne süren Çavuşoğlu, "Gözlemciler objektif ve dengeli olmalı. Taraf tutamazsınız. Herhangi bir siyasi partinin kampanyasına katılamazsınız. PKK propagandasına katılıyorsanız, taraf tutuyorsunuz. PKK’yı destekliyorsanız, terörist destekçilerisiniz" ifadelerini kullandı.