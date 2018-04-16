Çavuşoğlu: Fransa, Rusya'yla aramızı bozamaz

Fransa Cumhurbaşkanı'nın "Suriye'yi hedef alan saldırının Rusya ve Türkiye arasında ayrışmaya neden olduğu" yönündeki değerlendirmelerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da yanıt verdi ve "İlişkilerimiz Fransa'nın bozacağı kadar zayıf değil" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un "Suriye saldırısının Türkiye ve Rusya arasında ayrışma sağlamaya yaradığı" yönündeki tartışmalı değerlendirmelerine yanıt verdi. Çavuşoğlu, "İlişkilerimiz Fransa Cumhurbaşkanının ayıracağı kadar zayıf değil" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüşmesinin ardından yapılan basın açıklamasında konuşan Çavuşoğlu, Macron'un değerlendirmeleri konusunda şunları söyledi:

"Avrupalı dostumuz işin ciddiyetinden uzak popülizmi tercih ediyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar da farklı biçimde yalanlandı. Bir cumhurbaşkanına yakışır bir açıklama bekliyoruz.

'MACRON ÜÇLÜ ZİRVEYE KATILMAK İSTEDİ'

Macron, Ankara'da üçlü zirve yapılmadan önce, Ankara'ya gelmek ve bu zirveye katılmak istediğini söyledi, Cumhurbaşkanımıza. Cumhurbaşkanımız da, Rusya Devlet Başkanı Putin'i ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi de aradı. Rusya 'Herhangi bir mahsuru yok, gelebilir' dedi. İran'sa 'Üçlü toplantımızı yapalım, daha sonra üç artı bir toplantı yaparız' dedi. Ama bu gelişmeler, Suriye'de Doğu Guta'da kimyasal silahların kullanılmasından önceydi. Bu olaylarla hiçbir bağı yok. Bizim İran ve Rusya'yla Astana ve Soçi'yle başlayan bir işbirliğimiz oldu. Bu işbirliğinin tek amacı ateşkesi tesis etmek ve bu şekilde kimyasal silahların kullanılmasını da önlemek. Çatışmasızlık bölgelerini oluşturmak, güven artırıcı adımların atılmasını sağlamak ve siyasi sürece bu şekilde katkı sağlamaktı. Bu süreçten de önemli kazanımlar oldu."

Rusya'yla "Rejim konusunda ve rejimin sahadaki faaliyetleri konusunda" hep farklı düşündüklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "farklı düşünebiliriz, farklı düşündüğümüz için diğer alanlardaki işbirliğimizi de sonlandırmayız" dedi.

Çavuşoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "'Fransa bir müdahalede bulundu, Türkiye'yle Rusya'yı ayrıştırdı' sözü doğru bir söz değil. Bizim Rusya'yla farklı düşüncelerimiz olabilir ama, ilişkilerimiz Fransa cumhurbaşkanının ayıracağı kadar zayıf değildir. Rusya'yla güçlü ilişkilerimiz var."