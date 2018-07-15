Çavuşoğlu: FBI'ın FETÖ soruşturmasını anlamlı buluyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'yle sürdürülen Fetullah Gülen'in iadesi müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu, 'FBI'ın başlattığı soruşturmaları anlamlı buluyoruz' dedi.

CNN Türk'ün 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümü etkinliklerini aktardığı canlı yayınına telefonla bağlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

Pensilvanya'da yaşayan Cemaat lideri Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "FBI'ın. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Son 5-6 aydır ABD’de bazı hareketlilikler görüyoruz. FETÖ ile ilgili FBI’ın başlattığı soruşturmaları gerçekten anlamlı buluyoruz" dedi.

'TOPU TACA ATMA DEVRİ BİTTİ'

ABD'yle bozulan ilişkilerin normalleşmesi için kurulan çalışma gruplarının Gülen'in iadesi talebini uzun süre dikkate almamasını anımsatan Dışişleri Bakanı, "Çalışma grubu ile artık bu konularda oyalama devri, topu taca atma devri bitti" ifadelerini kullandı.

MİT'in yurtdışında yürüttüğü operasyonlar hakkında da konuşan Çavuşoğlu, bugüne kadar 100'den fazla önde gelen FETÖ'cünün Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

'100'DEN FAZLA FETÖ'CÜYÜ ÜLKEMİZE GETİRDİK'

Çavuşoğlu şu şekilde konuştu:

"2 sene önce meydana gelen hain darbe girişiminden sonra bu darbe girişimini unutturmayacağımızı söylemiştik. Bu hainlerden nerede olursa olsun içeride ve dışarıda hesap soracağımızı da söylemiştik. İki yıldır bu hainlerin izindeyiz. Yurtdışında çok sayıda ülkeden FETÖ'nün önde gelenlerini getirdik. Bunların bazıları basına yansıdı, bazıları yansımadı. Çok sayıda ülkeden 100'den fazla önde gelen FETÖ'cüyü ülkemize getirdiğimizi söyleyebiliriz.

Özellikle Avrupa ülkelerinde iki yıldır bir mücalemiz var. Bu mücadele ne maalesef istediğimiz sonucu getirmedi. Son 5-6 aydır ABD’de bazı hareketlilikler görüyoruz. FETÖ ile ilgili FBI’ın başlattığı soruşturmaları gerçekten anlamlı buluyoruz fakat bu soruşturmaların sonuç alıcı ve gerçek soruşturma olmasını istiyoruz. Dışişleri Bakanına bunu söyledik. Bu süreci takip ediyoruz."

'CUMA GÜNKÜ TOPLANTIDA FETÖ'NÜN İADESİNİ İSTEDİK'

"Cuma günü Ankara’da bir toplantı gerçekleşti. ABD ile ilişkileri tekrar normalleştirmek için üç tane çalışma grubu oluşturduk. Birincisi Münbiç ve Suriye ile ilgili. İkincisi konsolosluk işleri ve hukuki işler, yani FETÖ’nün de içerisinde olduğu çalışma grubu. Üçüncüsü ise PKK ile Irak’ta mücadele ile ilgili. FETÖ meselesinin de içerisinde bulunduğu çalışma grubu Cuma günü Ankara’da toplandı. Ve burada net bir şekilde ABD’nin bizi oyalamaması gerektiğini, verdiğimiz delillerin gerçek deliller olduğunu ve uluslararası hukuka ve ilgili anlaşmalara uygun bir şekilde FETÖ’nün iadesini istediğimizi dile getirdik. Cumhurbaşkanımız NATO zirvesinde bunu Trump’a iletti. Biz bunun peşindeyiz."

'ABD DE GÖRMEYE BAŞLADI'

"Almanya’da FETÖ’nün karanlık bir örgüt olduğuna dair raporlar çıkmaya başladı. 2 yıl boyunca anlattığımızı kendi araştırmaları sonucu görmeye başladılar. FETÖ karanlık bir örgüttür, bir terör örgütüdür. Dünyanın 360’tan fazla ülkesinde network’a sahip olan karanlık bir örgüttür. Birçok Afrika ülkesi de bu tehlikeyi gördü, FETÖ’yü ülkelerinden çıkardılar, okullar kapanıyor, dernekler kapanıyor."

'NİYE BUGÜNE KADAR İADE ETMEDİNİZ?'

"Biz ABD’ye çok sayıda delil verdik. Ve Adalet Bakanlığımızdan gelen belgeler, Dışişleri Bakanlığı üzerinden ABD Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlara iletilmiştir. Şimdi ise bu çalışma grubu ile artık bu konularda oyalama devri, topu taca atma devri bitti. Çalışma grubunda hangi delile itiraz ediyorsanız bize söyleyin diyoruz. Niye bugüne kadar iade etmediniz, niye bir soruşturma başlatmadınız? Bu delillerden hangisi yanlış, hangisi eksik, nerede problem var? Bu soruları cevaplamıyorsanız da o zaman neden bizim talebimizi yerine getirmiyorsunuz?"

'GELEN BİLGİLERİ CİDDİYE ALIYORUZ'