Çavuşoğlu: Fasıllar açılmasa da AB'ye üyelik stratejik amacımız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da bakanlığın AB Başkanlığı'nı ziyaret etti. Çavuşoğlu 'Fasıllar açılsa da açılmasa da, bugün karşımıza siyasi engeller çıksa da çıkmasa da bizim için (AB'ye üyelik) stratejik amaçtır' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da bakanlığın Avrupa Birliği Başkanlığı'nı ziyaret etinde başkanlık personeliyle bir araya geldi. AB ve Dışişleri Bakanlığı'nın birleşmesiyle sorumluluklarının arttığını kaydeden Çavuşoğlu, "Fasıllar açılsa da açılmasa da, bugün karşımıza siyasi engeller çıksa da çıkmasa da bizim için AB'ye üyelik stratejik amaçtır" dedi.

Birleşen iki bakanlığın Türkiye'nin en iyi kadrolarına sahip olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinden vazgeçmeyeceğini belirtti. Çavuşoğlu, "Fasıllar açılsa da açılmasa da, bugün karşımıza siyasi engeller çıksa da çıkmasa da bizim için (AB'ye üyelik) stratejik amaçtır" dedi.

Türkiye'nin AB'nin ortak üyelik değerlerini paylaştığını kaydeden Çavuşoğlu, AB ile ortak adım atılacak alanların olduğunu ve bu alanlara odaklanmak gerektiğini belirtti.