Çavuşoğlu: Esad'la işbirliği yapılabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fethullah Gülen'in iadesi ile ilgili çalışıldığını söylediğini belirtti. Çavuşoğlu, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile işbirliği yapılabileceği yönünde de açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeye dair bilgi verdi. Çavuşoğlu, Trump'ın "FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi üzerinde çalıştıklarını söylediğini" belirtti. Türkiye, ABD'den Gülen'in iadesini istemiş, ancak ABD konuyla ilgili adım atmamıştı. Erdoğan, ABD'ye rahip Andrew Brunson karşılığında Gülen'in Türkiye'ye gönderilmesini önermişti. Erdoğan, "Bir papaz da sizde var. Üstelik bizdeki yargılanıyor, sizdeki yargılanmıyor" sözlerini kullanmıştı. 'ESAD İLE ÇALIŞMAYI DEĞERLENDİRİRİZ' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile işbirliği yapılabileceği yönünde açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, "Suriye'de Beşar Esad demokratik bir seçimi kazanırsa, onunla çalışmayı değerlendiririz" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı, "Trump yönetiminin Suriye’den çekilmeyi düşündüğünü" söyledi.