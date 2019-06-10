Çavuşoğlu, Erdoğan'ın 'defolun gidin' dediği yerde...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi başkanı seçilen Neçirvan Barzani'nin yemin törenine katılmak için Erbil'e gitti.

Çavuşoğlu, Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Çavuşoğlu, havalimanında Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ERDOĞAN 'DEFOLUN GİDİN' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesi HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye “İstiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Defolun oraya gidin" diye seslenmiş ve seçim süreci boyunca benzer ifadeler kullanmıştı.