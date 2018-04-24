Çavuşoğlu: En kısa zamanda Pompeo ile görüşeceğiz

New York ziyareti devam eden Mevlüt Çavuşoğlu, BM'de gazetecilerin ABD'yle ilişkiler konusundaki sorularına "yeni dışişleri bakanı göreve başlasın, görüşeceğiz" yanıtı verdi.

New York'ta resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilerdeki sıkıntıların ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun göreve başlamasıyla ilişkilendirerek en kısa zamanda görüşeceklerini bildirdi.

Voice of America'nın haberine göre, BM Genel Sekreteri Antonio Gutarres'le görüşen Çavuşoğlu daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu’nda "Barışı İnşası ve Sürdürülmesi" konulu toplantıda da bir konuşma yaptı. Birleşmiş Milletler’de gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD ile kurulan ortak çalışmalara ara verilmediğini belirterek yeni Amerikan Dışişleri Bakanı’nın göreve başlamasının ardından en kısa zamanda bir görüşeceklerini söyledi

'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR'

Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler’in en fazla reform ihtiyacı olan kurum olduğunu vurgulayarak Genel Sekreter Antonio Gutarres’in reformlarla ilgili vizyonunu desteklediğini kaydetti. Çavuşoğlu, “BM’de reform hareketini destekliyoruz. Ancak Güvenlik Konseyi’nin çalışamayan yapısı değişmedikçe reformlar amacına ulaşmaz. Dünya beşten büyüktür” diye konuştu.

'GÖREVE BAŞLASIN, GÖRÜŞECEĞİZ'

Birleşmiş Milletler’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili sorulan bir soruyu da yanıtladı. Çavuşoğlu, ABD ile kurulan ortak çalışmalara ara verilmediğini belirterek yeni Amerikan Dışişleri Bakanı’nın göreve başlamasının ardından bir görüşme yapacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Öncelikle Pompeo’yu tebrik ediyorum. Komiteyi başarıyla geçti. Kongre ve Senato’da bir problem olacağını düşünmüyorum. En kısa zamanda görevine başlar. Daha şimdiden ofislerimiz, ikimiz arasındaki toplantının hazırlıklarını başlattılar. Tarih çalışmasını da yapacaklar. Tabi göreve geldikten sonra bunu değerlendireceğiz. Ama mümkün olan en kısa sürede ABD’lilerin de bizimle görüşmek istediğini biliyoruz. Ön mutabakat sağladığımız yol haritası konusunda Dışişleri Bakanları olarak da mutabakatımızı verelim ve uygulama safhasına geçelim. Topu taca atmayalım. Somut adımlarla uygulamayı birlikte gerçekleştirelim. Hem sorunları halledelim hem de kimsenin tereddüdü kalmasın. Çok ciddi sorunlar olduğunu sizler de biliyorsunuz (YPG – PKK’ya verilen destekten tutun, diğer konsolosluk sorunları). Özellikle Suriye konusunda yol haritamızın onaylanıp uygulamaya geçmesi gerekiyor. En kısa zamanda görevine başlar bizde bu görüşmeyi gerçekleştiririz.”

'ÇALIŞMA GRUPLARI ASKIDA'

ABD ile Türkiye arasında kurulan ortak mekanizmaların çalışıp-çalışmadığı konusunda sorulan bir soruyu da Çavuşoğlu şöyle yanıtladı: “Çalışma grupları iki kez toplandı. Yani askıya alınmadı. Ama bu çalışma guruplarında bildiğiniz gibi ön mutabakat sağlandı. Tabi konsolosluk ve hukuk gibi konularda çalışma gurupları sürekli çalışmaya devam edecek. Suriye’deki yol haritasıyla ilgili ön mutabakat sağlandı sadece bizim onayımızı bekliyor. Askıya alınmadı. Müsteşarımız Büyükelçi Ümit Yalçın’da sürekli temas içerisinde. İki Dışişleri Bakanlığı arasında temas var. Şu anda bir sıkıntı yok, askıya alınan bir şey yok ama Pompeo’nun göreve başlamasını bekleyen konular var."

