Çavuşoğlu: Dost ateşi olmaması için erteleyebiliriz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’den çekilmesiyle ilgili Washington’da 8 Ocak’ta bir toplantı olacağını söyledi. Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonun ertelenmesiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu ‘Bu süreçte bir dost ateşinin olmaması için’ ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’den çekilmesiyle ilgili Washington’da 8 Ocak’ta bir toplantı olacağını söyledi. Türkiye’nin Suriye’de Fırat’ın doğusuna operasyonu erteleme kararıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu “Bu süreçte bir dost ateşinin olmaması, bir kargaşanın olmaması için erteleyebiliriz” dedi.

Resmi ziyaret için bulunduğu Malta'nın başkenti Valletta'da TRT Haber'e katılarak soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

”Operasyonun ertelenmesi de mantıklıdır. Şimdi orada bulunan bir ülkenin çekileceğim demesinden sonra elbette bu çekiliş süreci ve diğer birçok konular var. Bu süreçte bir dost ateşinin olmaması için, bir kargaşanın olmaması için de biz tabii ki bu süreyi bu şekilde, Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla biraz erteleyebiliriz ama bu bizim kararlılığımızdan ve YPG'ye karşı ileride başlatacağımız operasyonlardan vazgeçtiğimiz anlamına gelmesin, kimse de rehavete girmesin. Biz bu konuda kararlıyız."

Çavuşoğlu, çekilme sürecinde koordinasyon içinde olunması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada operasyonla ilgili olarak "Trump ile yaptığımız görüşme ve birimlerimizin temasları bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti" demişti.

