Çavuşoğlu: Biz ABD'yle müttefiğiz, bize Gülen'i vermek zorundalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin, 'ABD, İngiltere, başka ülke olsun, onların yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz' sözlerini yineledi. Çavuşoğlu aynı açıklamada, 'Biz ABD'yle müttefiğiz, bize Fethullah Gülen'i vermek zorundalar' diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD olsun veya İngiltere olsun veya başka bir ülke olsun, Avrupa Birliği (AB) olsun, onların bir ülkeye yönelik yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz" dedi.

Azerbaycan ziyareti kapsamında başkent Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırımlarına her ülke gibi biz de uyarız ama ABD olsun veya İngiltere olsun veya başka bir ülke olsun, AB olsun, onların bir ülkeye yönelik yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin önceden AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarına da katılmadığını hatırlatarak, "Yaptırımları da doğru bulmuyoruz. Bu ilkesel bir tutumdur. Herhangi bir şarta bağlı değildir." şeklinde konuştu.

'ABD'YLE MÜTTEFİĞİZ, BİZE GÜLEN'İ VERMEK ZORUNDALAR'

ABD'nin, Fethullah Gülen'i verdiği zaman da Türkiye'nin, bu ilkesel tutumundan vazgeçmeyeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "ABD bize 'FETÖ'yü vermek zorundadır. Biz müttefiğiz ve 'FETÖ' bir terör örgütünün lideridir, ayrıca Türkiye'de bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bunu başka bir şarta bağlamak da doğru değil" dedi.

İran'ın köşeye sıkıştırılmasını ve yaptırımlara tabi tutulmasını da doğru bulmadıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Nükleer anlaşmadan ABD'nin çekilmesini de biz doğru bulmadık. ABD bizim müttefikimiz. AB de böyle düşündü ve onlar devam ettiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, İran yaptırımlarıyla ilgili temaslarda bulunmak üzere 20 Temmuz'da Türkiye'ye gelen ABD heyetine de bu tutumlarını ilettiklerini söyledi.

Türkiye'nin Azerbaycan, İran, Rusya ve Irak'tan petrol ve gaz alımı yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İran'dan almayıp da o ihtiyacımı nereden alacağım? Azerbaycan'dan almazsam nereden alacağım? Uzaktan konuşmak kolay. Biz komşu ülkeyiz İran'la. İran'la her konuda anlaştığımızı söyleyemeyiz, farklı görüşlerimiz de oluyor ama biz bu tür yaptırımlara karşıyız ve bu ilkesel tutumdur."