Çavuşoğlu: İş birliği sağlanmazsa Kıbrıs'ta devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iş birliği mekanizması kurulmadığı sürece Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye Petrolleri'ne ruhsat verdiği alanlarda faaliyetlerin bir değişiklik olmaksızın kararlılıkla süreceğini öne sürdü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı'nın Rum tarafına ilettiği öneriye ve Kıbrıs Sorunu'na ilişkin bir makale kaleme aldı.

Deutsche Welle'nin haberine göre Çavuşoğlu, Kıbrıs Postası'nda yayımlanan makalede, Akıncı'nın Rum Lider Nikos Anastasiadis'e ilettiği hidrokarbon kaynakları konusunda ortak komite kurulması yönündeki önerisini "isabetli" ve "zamanında" yapılmış bir öneri olarak değerlendirdi. Bakan, önerinin öngördüğü şekilde bir iş birliği mekanizması kurulmadığı sürece Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye Petrolleri'ne ruhsat verdiği alanlarda faaliyetlerin bir değişiklik olmaksızın kararlılıkla süreceğini öne sürdü.

"Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon meselesinin iki boyutu bulunmaktadır. Biri Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığı haklarının savunulması diğeri ise bizatihi Kıbrıs meselesidir" diye yazan Çavuşoğlu, "Bölgede Türkiye'yi dışlamaya yönelik ortaklık ve iş birliği arayışlarının başarısız olmaya mahkum olduğunu" belirtti.