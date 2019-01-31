Çavuşoğlu: Bazı Batı ülkeleri HTŞ'ye para veriyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Bir gerçeği ben de biliyorum. Bazı Batılı ülkeler, İdlib muhtırasının bozulması için HTŞ’lileri teşvik ediyor. Para veriyorlar, ihlallerde bulunsun diye teşvik ediyorlar' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demirören Medya Grubu’nu ziyaret eden Çavuşoğlu, burada Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. Menbiç konusunda yol haritasında bir hızlanma olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Buralarda kimler görev alacak, isim listeleri de görüşülmeye başlandı. Sahada askerlerimizle istihbaratımız, kimler görev alacak, güvenlik birimlerinde, yerel yönetimde kimler olacak, bunlar görüşülüyor" dedi.

İdlib mutabakatını da değerlendiren Çavuşoğlu, HTŞ (Heyet Tahrir üş Şam) İdlib’den ayrılınca nereye gidecekler? En büyük soru bu. Rusların ortak harekât teklifi var. ‘Bunları burada temizleyelim’ diyor. Kaynak ülkelere baktığımız zaman bize gelmesinler de ne olursa olsun diyorlar... Bir gerçeği ben de biliyorum. Bazı Batılı ülkeler, İdlib muhtırasının bozulması için HTŞ’lileri teşvik ediyor. Para veriyorlar, ihlallerde bulunsun diye teşvik ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın güvenli bölgeye karşı olmadığını da belirten Çavuşoğlu, "Zaten ABD’nin açıklamasından sonra güvenli bölgeyle ilgili açıklamalara bakarsanız özellikle Türkiye’nin endişelerinin karşılanması gerektiğini söylüyorlar. Güvenli bölge konusunda Rusların bir karşıtlığı yok. Moskova’daki toplantıda da bunu gördük. Ama ABD güvenli bölgeden tam olarak ne anlıyor? Burada Rusya’nın rolü ne olacak? Bunlarda bir netlik yok. 5 Şubat’ta yüksek düzeyli ortak çalışma grubunda ele alınacak. (Güvenli bölgeyi Türkiye mi dolduracak?) Şu anda netlik kazanmış değil. Müzakere edilen konular" diye konuştu.