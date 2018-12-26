Çavuşoğlu, ABD'nin koşulunu açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve Türkiye'ye sunduğu şartı açıkladı.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Çavuşoğlu, IŞİD ile mücadeleyi Türkiye'nin yapacağını söylerken, "YPG sahasından geçişe ilişkin ABD’nin bir marjı (koşulu) var mı?" sorusuna, "‘Kürtler…’ diyor. YPG’ye yatırım yapmışlar, ama 'YPG' diyemiyor, 'Kürtler' diyor. Biz de 'Kürtleri severiz' diyoruz. 'Bizim mücadelemiz PKK' ile diyoruz" yanıtını verdi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından başlıklar şöyle:

-Trump’ın 2019’da Türkiye’ye geleceğinizi söylediniz; ancak Beyaz Saray henüz planlanmış bir Türkiye programı olmadığını söyledi.

- Arjantin’deki G-20 Zirvesi’ndeki görüşmemizde gelmek istediğini söyledi. Sonra NATO zirvesi sırasında da gelmek istediğini bir daha belirtti. En son telefon konuşmasında da geleceğini söyledi. Türkiye’yi çok sevdiğini ve 2019’da gelmek istediğini belirtti... Üç kez tekrar etti.

- Trump, DAEŞ ile mücadeleyi Türkiye’nin yapacağını açıkladı. DAEŞ ise Türkiye’nin oldukça uzağında ve oraya gitmek için de YPG bölgesinden geçmek gerekiyor. Nasıl geçilecek?

- DAEŞ neredeyse biz oraya kadar gideriz…

- YPG sahasından geçişe ilişkin ABD’nin bir marjı (koşulu) var mı?

- ‘Kürtler…’ diyor. YPG’ye yatırım yapmışlar, ama 'YPG' diyemiyor, 'Kürtler' diyor. Biz de 'Kürtleri severiz' diyoruz. 'Bizim mücadelemiz PKK' ile diyoruz.

- ABD bir de SDG diyor.

- SDG değil, SDG içinde Araplar var.

Gelinen noktadan memnundu, yakında Moskova’ya gideceğini belirterek yanımızdan ayrıldı.