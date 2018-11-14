Çavuşoğlu: ABD Kongresi'nin Türkiye'yi hedef alan tasarılarının iptali için çalışıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'ABD Kongresi'nde Türkiye'yi hedef alan tasarıların iptali için çalışıyoruz' dedi. ABD Kongresi, rahip Andrew Brunson ve S-400 olayları sebebiyle Türkiye'ye yönelik kararlara imza atmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilere dair konuşarak "ABD Kongresi'nde Türkiye'yi hedef alan tasarıların iptali için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Kongresi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması ve rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu sebebiyle Türkiye'ye yönelik kimi kararlar almıştı.

'TALEPLERİ KARŞILAMAKTAN ÇOK UZAK'

Çavuşoğlu, aynı zamanda "Alman yetkililer FETÖ konusunda Türkiye'nin taleplerini karşılamaktan çok uzak" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, "FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin 452 şahsa dair iade dosyası hazırlandığını ve 83 ülkeye gönderildiğini" söyledi.

VİZE AÇIKLAMASI

Çavuşoğlu, vize serbestisine ilişkin tartışmalarla ilgili, "Vize serbestisi için kalan altı kriter için çalışmalarımızı yeniden başlattık" açıklamasında bulundu.