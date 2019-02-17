Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanları arasındaki görüşme ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme planına ilişkin "IŞİD’in yüzde 100 yenilmesinden sonra çekiliyoruz" açıklamasının ardından gerçekleşti.
Trump, aralık ayında yaptığı açıklamada Suriye'den çekilme kararını "Suriye'de IŞİD'i yenilgiye uğrattık, Trump başkanlığında Suriye'de bulunmak için tek sebebim buydu" ifadelerini duyurmuştu.