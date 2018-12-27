Çavuşoğlu: ABD bizim sayemizde Suriye'den çekiliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin ilan ettiği Suriye'den asker çekme kararını değerlendirdi. Çavuşoğlu, 'ABD'nin Suriye'den çekilme kararında en önemli faktör Türkiye'dir. Aldığımız kararlar sayesinde ABD çekildi' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin ilan ettiği Suriye'den asker çekme kararını değerlendirdi.

Çavuşoğlu, "ABD'nin Suriye'den çekilme kararında en önemli faktör Türkiye'dir. Aldığımız kararlar sayesinde ABD çekildi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Suriye'deki 2 bin askerin eve döneceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de siyasi çözüm arayışıyla ilgili, "Suriyelilerin sahiplendiği bir çözüm istiyoruz" dedi.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak için başlatılacak BM soruşturması, BM Güvenlik Konseyi'nden onay çıkmasına bağlı" dedi.