Cavit Orhan Tütengil anısına sempozyumda basın sosyolojisi tartışıldı

1979'da faşist saldırıda yaşamını yitiren Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil anısına, doğum yeri olan Tarsus'ta düzenlenen sosyoloji araştırmaları sempozyumunda basın sosyolojisi tartışıldı.

Tarsus’ta 15 yıldır yayın yapan Aratos dergisi tarafından düzenlenen “Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu” geçtiğimiz günlerde yapıldı. Bu yıl ilk kez gerçekleşen sempozyumda “Basın Sosyolojisi” tartışıldı.

Sempozyumda “Basın Sosyolojisi” başlığında Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal yaşamında giderek daha kötüye giden koşullarda, gazete, radyo, TV, internet yayıncılığı gibi medya kuruluşlarının habercilik anlayışı, toplumsal algı üzerine etkileri gibi farklı boyutlarıyla ele alındı.

Sempozyum öncesinde ÇYDD Mersin Şubesi'nin 30 Mersin Üniversitesi öğrencisiyle "Aratos'un Felsefe Yolculuğu" etkinliği kapsamında Uğur Pişmanlık ile “Yaşam ve Felsefe” başlıklı söyleşi yapıldı. Aratos dergisinin 15 yıllık öyküsünün anlatıldığı video film gösterimi gerçekleştirildi.

Sempozyum, Türkiye’nin ilk kuşak sosyologlarından biri olarak bilinen ve 7 Aralık 1979 günü faşist bir saldırı sonucu öldürülen bilim insanı ve aydın, Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil anısına gerçekleştirildi. Sempozyuma Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER) ve İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti (İFMC) de destek verdi.

Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil’in doğum yeri olan Tarsus’ta düzenlenen sempozyum Aratos Kültür Sanatevi’nde gerçekleştirildi.

'BASIN SINIFTA KALDI. GERÇEKLER BASININ ELİNDE YALANA DÖNÜŞÜYOR'

Sempozyum öncesinde Mersin'den 11 ressamın eserlerinin yer aldığı "Uğurlama" başlıklı karma sergisi açıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan gazeteci-yazar Uğur Pişmanlık, Tütengil adına düzenledikleri bu sempozyumun ilk yılının konusunu “Basın Sosyoloji” olarak seçmelerinin nedeninin, günümüz basınının gerçek habercilikten uzaklaşmış olması ve toplumsal algıda yanıltma yaratması olduğunu belirterek, “Basın ya da medya dediğimiz şey, halka doğru bilgi taşımak değil, iktidarın yandaşlığını yaparak gerçeği çarpıtmaktadır. Basındaki bu yozlaşmayı yerel basında da görmek mümkündür. Halka yalan söylemek suçtur. Ve burjuva medyası bu suçu işlemeye devam etmektedir” diye konuştu.

Tütengil’in kızı, Prof. Dr. Deniz Mazlum Tütengil ise, sinevizyon gösterimi eşliğinde babası Cavit Orhan Tütengil'i anlattı. Türkiye’de silahlı saldırılarda ölen aydınların katillerinin bulunmadığını, bulunanların davasının zaman aşımına uğratıldığını ve devlet tarafından korunduğunu belirten Tütengil, bunun acısını tüm ülkenin ve insanlarının çektiğini dile getirdi.

Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER) Temsilcisi Ünal Özen yaptığı konuşmada, Tütengil’in Türkiye’nin eğitim sorunundan, geri kalmışlığına ve gazetecilik alanına kadar değerli çalışmalar yaptığını ifade etti.

Sempozyumun ikinci bölümünde “Basın Sosyolojisi” kapsamında bildirilerin sunulmasına geçildi. İlk bildiriyi, Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşe Azman ile Dr. Öğr. Üyesi Günnur Ertong Attar “Bugün Tütengil’den Neler Öğrenebiliriz?” başlığıyla sundular.

Daha sonra, MEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Yaşar Erjem, “Medyada Nefret Söylemi ve Nefret Suçları” başlıklı bildirisini sundu. Son olarak, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programından Ahmet Cevdet Aşkın ise “Yurttaş gazeteciliği perspektifinden BirGün gazetesine eleştirel bir bakış” konulu bildirisini okudu.

Sempozyuma bildiri sunan ve katkıda bulunanlara birer katılım ve teşekkür belgesi verildi.

Kapanış konuşmasını yapan Aratos Dergisi Kültür Sanatevi yöneticisi Uğur Pişmanlık, gelecek yıl Tütengil’in ölümünün kırkıncı yılında sempozyumun ikincisini düzenleyeceklerini ifade ederek, “Sempozyuma katılarak bizi onurlandıran Deniz Mazlum Tütengil'e, bildiri sunan tüm değerli hocalarımıza ve etkinliğe katılan felsefe okulu öğrencilerimize, ÇYDD Mersin Şubesi ile üniversiteli genç arkadaşlarımıza ve resimleri ile sanatevizde sergi açarak katkıda bulunan ressam dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.