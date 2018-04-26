'Çatı aday arayışı bitti' iddiası

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Gül’ün “üçlü yarış”ta olmayacağını söyleyerek SP adaylığını kabul etmediğini yazdı.

Abdullah Gül'ün "Üçlü yarışta olmam" diyerek SP adaylığını kabul etmediği, CHP ve İyi Parti'nin de ortak aday konusunda anlaşamadığı, bu nedenle "çatı aday" arayışının bittiği öner sürüldü.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında “Çatı aday çıkarmaktan vazgeçildi, sıfır baraj ittifakı ise tartışılıyor” değerlendirmesi yaptı. Sarıkaya ayrıca Abdullah Gül’ün “Üçlü yarışta olmam” diyerek SP adaylığını kabul etmediğini de kaydetti.

CHP, SP ve İyi Parti arasındaki görüşmelerin geldiği noktayı bu şekilde yorumlayan Sarıkaya, Anayasa Mahkemesi kuruluş yıldönümünden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncelikle Abdullah Gül’ün adaylığı konusunda bir kararlarının olmadığını belirttiğini, “Biz kimseyi reddetmiyoruz, kimseyi de desteklemiyoruz; makulü bulmaya çalışıyoruz” dediğini belirtti. Kılıçdaroğlu’nun uğraşısının da “sıfır baraj ittifakı” olarak isimlendirdikleri, bütün muhalefet partilerinin bir arada bulunduğu ittifak modeli olduğunu söylediğini aktardı.

Dün gerçekleşen Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesine atıfta bulunan Sarıkaya, Akşener’in isteği üzerine çatı aday konusuna girilmediğini ifade ediyor.

İyi Parti’nin SP ile aday ismi, CHP ile de sıfır baraj ittifakının bileşimi konusunda anlaşmazlık yaşadığına dikkat çeken Sarıkaya, yarın tablonun netleşmesinin beklendiğini kaydediyor.