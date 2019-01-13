Casusluktan gözaltına alınan Huawei yöneticisi şirketten kovuldu

Polonya'da bir Huawei yöneticisi 'Çin devleti adına casusluk yapmak' suçundan gözaltına alındı. Huawei, gözaltına alınan Vang Veycing'in işine son verdi ve eylemlerinin şirketle ilgisinin olmadığını açıkladı.

Teknoloji şirketi Huawei, hafta içinde Polonya'da gözaltına alınan ve casuslukla suçlanan satış yöneticisinin işine son verdi.

Huawei'den yapılan açıklamada, "Polonya kanunlarını ihlal ettiği şüphesiyle gözaltına alınan Vang Veycing'in işine son verilmesi kararı alındı" ifadesi kullanıldı ve "eylemlerinin şirketle hiçbir ilişkisi olmayan Vang'ın, Huawei'nin itibarına leke sürdüğü" belirtildi.

Polonya İç Güvenlik Ajansı, Huawei'in Çinli yöneticisinin ve Polonya vatandaşı bir siber güvenlik uzmanının salı günü gözaltına alındığını açıklamıştı.

Eski diplomat olan Çinli yönetici Vang ile geçmişte gizli servis ve telekom şirketi Orange için çalışan bir Polonya vatandaşı, "Çin devleti adına casusluk yapmakla" suçlanıyor. Polonya güvenlik birimleri, geçen hafta içinde, Huawei ile Orange'ın Varşova'daki bürolarını aradı, belgelere ve elektronik verilere el koydu.

Vang ve Polonya vatandaşının, suçlu bulunmaları halinde 10 yıla kadar hapse mahkum edilebilecekleri belirtiliyor.