'Cari açık yüzde 7,87'ye fırladı, 'nurlu ufuklar' sürdürülebilir değil'

Hürriyet yazarı Uğur Gürses, 'Cari açığın milli gelire oranı 2017’de yüzde 4.76’dan, 2018’de yüzde 7.87’ye fırlamış' diyerek, 'nurlu ufuklar sürdürülebilir değil' dedi.

Hürriyet yazarı Uğur Gürses, "yüzde 7'lik büyüme rekoruna" ilişkin yazarak, bu büyümeye "yüzde 7’lik bir cari açık ve hedeflenenin 7 puan üzerindeki enflasyonun" eşlik ettiğini belirtti.

Gürses, bunun "iniş" ve "durgunluk" olacağına işaret ettiğine belirterek, şöyle yazdı:

"Türkiye 2017’nin ilk çeyreğinde 8.4 milyar dolar cari açık vererek 176.1 milyar dolar milli gelir üretirken, 2018’in ilk çeyreğinde 16.4 milyar dolar cari açık vererek 207.9 milyar dolarlık milli gelir üretmiş. Cari açığın milli gelire oranı 2017’de yüzde 4.76’dan, 2018’de yüzde 7.87’ye fırlamış.

İşte bu yüzden, tüketimle yükselen “nurlu ufuklar” sürdürülebilir değil. Türkiye, gelişmiş ülkelerdeki bol ve ucuz para döneminin getirdiği büyümeyi kendi kurduğu refah zannettiği için “kan akışındaki” azalış, sonunda sert “çarpıntılara”neden oluyor.

.:..

Büyüme kutlaması yapılan ülkede durgunluğun içine düştüğümüzün kilometre taşları bunlar."