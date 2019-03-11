Cari açık belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre cari işlemler açığı söz konusu dönemde bir önceki yılın Ocak ayına göre 6.22 milyar ABD doları azalarak 813 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Beklenti 650 milyon dolar idi.
Bir önceki ay 1.44 milyar dolar cari açık kaydedilmişti, 1.52 milyar dolara aşağı revize edildi. 12 aylık cari işlemler açığı 21.6 milyar dolar oldu.
BloombergHT'nin haberine göre Merkez Bankası'nın Ödemeler Dengesi Gelişmeleri'nde Cari İşlemler Hesabı'na ilişkin şu bilgilere yer verildi:
Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre 6.221 milyon ABD doları azalarak 813 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 21.592 milyon ABD doları olmuştur.
Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6.239 milyon ABD doları azalarak 1.570 milyon ABD dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 221 milyon ABD doları artarak 1.274 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Ocak ayında 1.505 milyon ABD doları açık vermişken, bu ayda 2.943 milyon ABD doları fazla vermiştir.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 127 milyon ABD doları tutarında artarak 1.034 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 119 milyon ABD doları artarak 529 milyon ABD doları olmuştur.
İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 116 milyon ABD doları azalarak 92 milyon ABD dolarına gerilemiştir.