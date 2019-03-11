Cari açık belli oldu

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre Ocak ayında cari işlemler açığı 813 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Beklenti 650 milyon dolar idi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre cari işlemler açığı söz konusu dönemde bir önceki yılın Ocak ayına göre 6.22 milyar ABD doları azalarak 813 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Beklenti 650 milyon dolar idi.

Bir önceki ay 1.44 milyar dolar cari açık kaydedilmişti, 1.52 milyar dolara aşağı revize edildi. 12 aylık cari işlemler açığı 21.6 milyar dolar oldu.

BloombergHT'nin haberine göre Merkez Bankası'nın Ödemeler Dengesi Gelişmeleri'nde Cari İşlemler Hesabı'na ilişkin şu bilgilere yer verildi: