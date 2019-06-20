Caretta carettaları tüfekle vurup, bıçaklayarak öldürdüler

Antalya Belek'te 2 caretta carettanın tüfekle vurularak ve bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı ve Hacette Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Ali Fuat Canpolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya Belek'teki Boğazkent mevkisinde kumsalda bir hafta önce tüfekle vurularak öldürülen ve vücudunda saçma izleri olan caretta caretta bulduklarını söyledi.

Aynı bölgede bugün de yumuşak dokusu bıçaklanarak öldürülen caretta caretta bulduklarını dile getiren Canpolat, "Nasıl bir mantık anlamıyorum. Çok üzücü bir görüntü. İnsanlar bir hayvana nasıl ateş eder. Nesli tükenme tehlikesi olan hayvanlar bunlar" dedi.