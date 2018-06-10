CANLI YAYIN | Kemal Okuyan, Halk TV'de Enver Aysever'in konuğu

TKP Genel Sekreteri ve İzmir 2. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Kemal Okuyan, Halk TV'de Enver Aysever'in canlı yayın konuğu.

Bu Düzen Değişmeli Platformu İzmir 2. Bölge Bağımsız milletvekili adayı ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Halk TV'de Enver Aysever'in canlı yayın konuğu.

TKP'nin seçimlere neden katılamadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Okuyan, TKP'nin tüm seçim yeterliliklerini yerine getirmesine rağmen AKP engeli nedeniyle seçime giremediğini, bu nedenle bağımsız adaylarla seçime girdiklerini dile getirdi.

Bu düzenin değişmesi gerektiğini düşünen milyonlar olduğunu belirten Okuyan, seçim çalışmalarında bu insanlara ulaşmaya çalıştıklarını ve bir kısmına ulaştıklarını söyledi.

"Siz haklısınız ama kusura bakmayın bu seçimde size oy veremeyeceğiz diyorlar. Bu seçimde bunu gelin kıralım diyoruz. İnsanlara inanmadıklarına değil, inandıklarına oy vermeleri çağrısında bulunuyoruz" diyen Okuyan, "Liseliler haklarını ararken saldırıya uğradı. Emekçiler haklarını aradıkları için saldırıya uğradı. Bu sadece Erdoğan'a karşı olunduğu için değil, bu düzenle ilgili hak arama başlıkları olduğu için. İnsanların neyle mücadele ederken saldırıya uğradığını unutursak mesele sadece Erdoğan'a indirgenir. İşçilerin, liselilerin uğradığı saldırının nedeni bu düzen" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Özal'ın komünistlerin istemesine rağmen köprüleri sattırmadığı yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Okuyan, "Son dönemde Erdoğan'ın bilinçle herhangi bir şey söylediğini düşünmüyorum. Erdoğan tüccar olmakla övünen bir siyasetçi. Devlet şirket gibi yönetilmeli diyorlar. Devlet şirket gibi yönetilir mi?" diye konuştu.

Türkiye'de Erdoğan döneminde de parlamenter sistemin işlemediğini vurgulayan Okuyan, "24 Haziran'dan sonra da Türkiye belirsizliğin içinde olacak. Erdoğan seçilse bile yönetemez. Başkanlık sistemi, Erdoğan'ın öngördüğü sistem Türkiye'ye yerleşemez. Bu Erdoğan kazansa da devam edecek. Parlamenter sistem noktalanıyor, yeni bir sisteme geçeceğiz diyorlar. Hayır, bu sistem yerleşmeyecek. 24 Haziran bir kurtuluş seçimi de değildi. 24 Haziran çok yoğun bir mücadele döneminin başlangıcı olacak" dedi.

"Kıraathanelerde insanlar yan yana gelir ve konuşur, AKP böyle devam ederse kıraathaneleri de kapatır" diyen Okuyan, "Şu sıralarda Erdoğan'ın ne söylediğinin bir önemi yok. Seçimi kazanmak için bir şeyler söylüyor" ifadelerini kullandı.