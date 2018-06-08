CANLI YAYIN | 'Bu Düzen Değişmeli' diyenlerden Ankara buluşması

Bu Düzen Değişmeli Platformu, 24 Haziran seçimleri öncesi Ankara'da büyük bir buluşma gerçekleştiriyor. Yüzlerce Ankaralı 'Bu Düzen Değişmeli' sloganıyla ODTÜ Vişnelik'te yapılan büyük buluşmada bir araya geldi.

24 Haziran seçimlerine 13 seçim bölgesinde 17 bağımsız adayla giren Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara'da büyük bir buluşma gerçekleştiriyor.

ODTÜ Vişnelik Tesisilerindeki etkinlik için Ankaralıların etkinlik alanına gelişleri sürüyor.

Etkinlikte ilk olarak sanatçı Ufuk Karakoç sahne aldı.

Etkinlikten CANLI YAYIN GÖRÜNTÜLERİ İÇİN:

Etkinlik Ufuk Karakoç'un türküleriyle devam ediyor:

ALİ RIZA AYDIN: BU DÜZEN DEĞİŞECEK

Ufuk Karakoç'un ardından kürsüye Ankara 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Ali Rıza Aydın çıktı. "Eşitsizliklerin, adaletsizliklerin, ırkçılığın, dinselliğin, gericiliğin, iş ve kadın cinayetlerinin, çocuk istismarının, tecavüzlerin, talanın, savaş tehdidinin, hukuksuzluğun, piyasacılığın ve sömürünün dünyasında yaşıyoruz" diyen Aydın, "Düzen partileri 'kapitalist/emperyalist düzen devam etsin, biz düzeni bozmadan onarım yapacağız' diyorlar. Siyasetleri bu kadar: O-N-A-R-I-M" ifadelerini kullandı.

Aydın, "Örgütlü sınıf mücadelesi yapılmadan bu düzen değişmez diyen, düzenin tüm oyunlarını halka anlatan, ödün vermeyen, işçi sınıfının devrimci mücadelesinden sapmayan TKP seçim dışında bırakıldı. TKP susacak, mücadelesi kırılacak sanıldı. Susmadık. 13 ilde 17 bölgede bağımsız adaylarla seçimlere katılıyoruz. Yağma yok, boyun eğmeyenlerin TKP'si var. Yarin yanağından gayrı her şeyi paylaşmak için bu düzen değişmeli. Özü sömürü olan bu düzen değişmeli. Bu düzen değişecek. Sosyalizm gelecek" dedi.

GÜNEY: EMEKÇİ BİR KADIN OLARAK, KOMÜNİST VEKİL ADAYI OLARAK KARŞINIZDAYIM

"Bugün burada Bu Düzen Değişmeli Platformunun bağımsız komünist milletvekili adayı olarak karşınızdayım. OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde çalışan emekçi bir kadın olarak karşınızdayım. Bir anne olarak çocuklarımın ve kadınların geleceği hakkında sorumluluk duyan biri olarak karşınızdayım" diyen Güney, "Kapitalizmin bize dünyanın hiçbir yerinde güzel bir şey vaat edemeyeceğini biliyoruz artık. Yaptığımız evlerde oturmak, ürettiğimiz beyaz eşyayı almak için durmadan çalışmak zorundayız. Çocuklarımızı teslim edebileceğimiz güvenli kreşler yok, sözde laik bir eğitim alsınlar, imam hatiplere mecbur kalmasınlar diye gönderdiğimiz okullar bizleri sonu gelmez borçlanmalara sürüklüyor. Bu da yetmiyor çocuklarımızı şaibeli sınavlara sokuluyorlar. Üstelik onların istedikleri mesleğin değil, iş bulabilecekleri bir mesleğin eğitimini seçmek zorunda kaldıkları sınavlara" ifadelerini kullandı.

Güney, "Bu düzeni değiştirmek ekmek kadar su kadar hava kadar ihtiyaçtır. Aydınlık, eşit ve özgür bir ülkede yaşamak ancak bunun için örgütlenirsek mümkün, dostlar. Bunun için önce oylarımız düzen değişikliğine! Bu düzeni memleketimizin aydınlık insanları, mücadeleci kadınları, yarınlarını arayan gençleri, işçi sınıfı değiştirecek. Üreten biziz, hayatı var edeniz. Bu düzeni biz değiştireceğiz!" diye konuştu.

YUNANİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ'NDEN DESTEK MESAJI

Yunanistan Komünist Partisi, Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun etkinliğine destek mesajı yolladı.

YKP'nin destek mesajında TKP'ye mücadelesinde başarılar dilenirken, "Yunan işçileri Türkiye'nin emekçi halkının yanındadır. Yaşasız sosyalizm, bu düzen değişmeli" denildi.

KEMAL OKUYAN: BU DÜZENİ DEĞİŞTİRMEK SANILDIĞI KADAR ZOR DEĞİL

YKP'nin mesajının ardından TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuşmasını yapmak üzeri kürsüye çıktı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, seçim çalışmaları sırasında bu düzenin değişmemesi gerektiğini söyleyen biri görmediklerini belirtirken, "İnsanın insanı sömürmediği düzeni isteriz diyor, destek veriyorlar. İnsanın insanı sömürmediği düzenin adı komünizm. Seçim çalışması boyunca buna itiraz edeni görmedik. Mevcut düzeni kabul eden de görmedik" dedi.

"İnsanlar her gün daha fazla çalışıyor, herkes borçlu, elektrikler, sular kesiliyor, kentsel dönüşüm diye insanlar asbest soluyor. Bu düzenin elle tutulur hiçbir yanı yok" diyen Okuyan, şöyle konuştu: