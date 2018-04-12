Canlı hayvan ithalatı özel sektöre teslim ediliyor

Özel sektöre canlı hayvan ithalatında doğrudan yetki veren düzenleme Bakanlar Kurulu'nda.

Canlı hayvan ithalatında kamu kuruluşlarını devreden çıkaran ve özel sektöre doğrudan canlı hayvan ithalatı yetkisi veren düzenleme Bakanlar Kurulu gündemine sunuldu.

Dünya gazetesinin haberine göre Ekonomi Bakanlığı, 500 bin canlı hayvanın ithalatı için hazırladığı düzenlemeyi Bakanlar Kurulu'na sundu. Daha önce gümrüksüz canlı hayvan ithalat yetkisi, Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği bünyesindeki kuruluşlarda bulunuyordu. Söz konusu kuruluşlar, özel sektörü taşeron olarak kullanıyordu. Yeni düzenlemeyle aradan kamu kuruluşları tamamen çıkmış oluyor.

Canlı hayvan ve et ithalatı, geçtiğimiz dönemde saptanan hastalıklar, yaşanan zehirlenme vakaları gibi gelişmelerle kamuoyunda tartışılmıştı. İthalat yetkisinin kamudan özel sektöre geçmesi bu bağlamda soru işaretleri yaratıyor.

BOSNA'DAN İTHALAT

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’da değişiklik yapılarak başta et olmak üzere Bosna Hersek menşeli bazı tarım ürünleri için tarife kontenjanı açıldı. Kararname kapsamında 8 bin ton büyükbaş, 2 bin ton küçükbaş hayvan eti gümrüksüz olarak getirilecek.