Çankırı'da öğrencilerini döven öğretmen yöneticilikten alındı

Milli Eğitim Bakanlığı, Çankırı'da öğrencilerini döven öğretmenin yöneticilik görevi üzerinden alındığını duyurdu. Öğretmen hakkındaki adli sürecinse devam ettiği aktarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Çankırı’da bir ilkokulda öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmenin, yöneticilik görevine son verildiğini ve adli sürecin de devam ettiğini açıkladı.

MEB’den yapılan bilgilendirmede, Çankırı’daki bir ilkokulda öğrenci velisi tarafından görüntülenen ve medyaya yansıyan vahim görüntülerle ilgili olayın, 8 Mart 2019 Cuma günü yaşandığı aktarıldı.

Bilgilendirmede, “Olayla ilgili olarak Bakanlığımız müfettişleri tarafından başlatılan inceleme, soruşturma sonucu söz konusu kişinin yöneticilik görevi üzerinden alınmış olup hakkındaki adli süreç devam etmektedir” denildi.

Çankırı’nın Yapraklı ilçesindeki bir ilkokulda öğrencileri kürsüye çıkararak şiddet uygulayan öğretmenin, bir öğrenciyi de kulaklarında tutarak havaya kaldırdığına ilişkin görüntüler basında yer almıştı.