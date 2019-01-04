Çankaya Üniversitesi’nden 'uzlaşma' açıklaması!

Çankaya Üniversitesi, araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in kampüste bulunan odasında öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada öğrencinin silahla kampüse girebilmesine, öğretim elemanlarına yönelik baskılara değinmedi, 'uzlaşma kültürü'nden bahsetti.

Çankaya Üniversitesi, araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in kampüste bulunan odasında öldürülmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Cinayetin nedenlerine ve bir öğrencini kampüse silahla girebilmesine, öğretim elemanlarına yönelik baskılara dair tek bir sözün edilmediği açıklamada, “uzlaşma kültürü”nden bahsedildi.

Mülkiye Haber'in aktardığına göre, rektörlüğün mü, üniversitenin mütevelli heyetinin mi yaptığı belli olmayan açıklamada, “Toplumların bu tarz şiddet eğilimlerinin, ancak uzlaşma kültürünü yaygınlaştırmayı ilke edinmiş idealist eğitimcilerle çözülebileceğine inanıyoruz” dendi.

Açıklamada Çankaya Üniversitesi’nin, bu kültürün hayata geçirilmesine yönelik atılacak adımlarda sorumluluk almayı görev bileceği belirtildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü Hukuk Fakültesi’nde 2 Ocak 2019 tarihinde yaşanan menfur bir saldırı sonucunda Üniversitemizin değerli akademisyenlerinden Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’i sonsuzluğa uğurladık. Acımız büyüktür.

Toplumların bu tarz şiddet eğilimlerinin, ancak uzlaşma kültürünü yaygınlaştırmayı ilke edinmiş idealist eğitimcilerle çözülebileceğine inanıyoruz. Ülkemizdeki tüm paydaşlarla birlikte bu kültürün en kısa zamanda hayata geçirilmesine yönelik atılacak adımlarda Çankaya Üniversitesi olarak sorumluluk almayı görev biliyoruz. Sorumluluk bilinciyle görevini yerine getiren 'Eğitim şehidi' Ceren Damar Şenel’in adını ve anısını, Çankaya Üniversitesi var olduğu sürece yaşatacağız.”

Üniversitede gerçekleştirilen bıçaklı, silahlı saldırının ardından Çankaya Üniversitesi'nin ilk açıklaması sınav iptali, ikinci açıklaması başsağlığı duyurusu olmuştu.

