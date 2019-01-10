Çankaya Üniversitesi'nden 'güvenlik açığı' yanıtı: Uygulamalarımız diğer üniversitelerle aynı

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü, soL'un da gündeme getirdiği üniversitede yaşanan güvenlik açığına ilişkin haberlere yanıt verdi.

Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, okula silah ve bıçak sokulması ve yaşanan saldırılara ilişkin, "Çankaya Üniversitesi’ndeki güvenlik uygulamaları, Türkiye’deki diğer üniversitelerden farklı olmayıp, bu haberlerde yer alan iddialar gerçeği yansıtmaktan uzaktır" denildi.

Açıklama şu şekilde:

Yaşadığımız üzücü olayın ardından Üniversitemizde güvenlik açığı olabileceğine dair basında bazı haberler yer aldı. Balgat ve Merkez Kampüs’te öğrencilerin ve akademik/idarî personelin özellikle ortak kullandığı tüm alanlar, kamera sistemi ile izlenmektedir. Üniversitemiz iç ve dış mekanlarında çok sayıda güvenlik görevlisi görev yapmakta olup üniversiteye girişler kimlik kontrolü ile sağlanmaktadır. Yine öğrenci, mezun ve çalışanlarımız, Üniversiteden aldıkları taşıt pullarını araçlarının üzerine görünür bir şekilde yapıştırmaları şartı ile kampüslere giriş yapabilmektedir.

Üniversitemize yönelik eleştirilerden biri de öğrencilere ve ziyaretçilere girişte üst araması yapılmaması yönünde. Bilindiği üzere, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 5188 Sayılı Kanun’a göre, üniversitelerdeki özel güvenlik görevlilerinin elle üst araması yapması hususunda kendilerine yetki verilmemiştir. Üst araması, ancak yasal izin almak şartıyla kolluk kuvvetleri tarafından yapılabilmektedir.

Bu uygulamalar, tüm devlet ve vakıf üniversitelerinde benzer şekilde yürütülmektedir. Dolayısıyla Çankaya Üniversitesi’ndeki güvenlik uygulamaları, Türkiye’deki diğer üniversitelerden farklı olmayıp, bu haberlerde yer alan iddialar gerçeği yansıtmaktan uzaktır.