'Canımı veririm, size bilgileri vermem' diyerek İBB'de veri kopyalanmasını engelleyen isim görevden alındı

Ekrem İmamoğlu'nun veri kopyalama hamlesine karşı çıkan ve 'Şifreyi sadece ben biliyorum. Yüksek Seçim Kurulu kararını verene dek ben size şifreyi vermiyorum. Bununla alakalı görevden alabilirsiniz, soruşturma başlatabilirsiniz ama bu şifre benimle beraber yok olur gider. Canımı veririm yine size bilgileri vermem' diyen Selim Karabulut görevden alındı.

İBB’nin yönetim kadrosundaki değişiklikler devam ediyor. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na Selim Karabulut’un yerine Şeref Can Ayata getirildi. Karabulut, veri kopyalama tartışmalarında “Canımı veririm size bilgileri vermem” demiş ve seçimden önce yapılan 26 milyon liralık ihaleyle gündeme gelmişti. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda ihaleleri de içeren verileri inceletmek isteyen İmamoğlu’nun talimatına karşı çıkan Karabulut ”Şifreyi sadece ben biliyorum. Yüksek Seçim Kurulu kararını verene dek ben size şifreyi vermiyorum. Bununla alakalı görevden alabilirsiniz, soruşturma başlatabilirsiniz ama bu şifre benimle beraber yok olur gider. Canımı veririm yine size bilgileri vermem” demişti.