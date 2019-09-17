Canikli konuştu: İmam hatipler kapatılmasaydı 15 Temmuz olmazdı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, 'İmam hatipler kapatılmamış olsaydı 15 Temmuz hain darbe girişimi ortaya çıkmazdı. Çünkü onu yapacak olan altın kuşak, altın gençlik imam hatip okullarında bağımsız özgür Müslüman olarak ortaya çıkacaktı' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, "FETÖ"nün önünün açılmasının imam hatip ortaokullarının kapatılmasına denk geldiğini ileri sürdü.

Aksaray'da imam hatiplilerin 'Önder Gençlik Buluşması Programı'nda konuşan Canikli, "İmam hatipler kapatılmamış olsaydı 15 Temmuz hain darbe girişimi ortaya çıkmazdı. Çünkü onu yapacak olan altın kuşak, altın gençlik imam hatip okullarında bağımsız özgür Müslüman olarak ortaya çıkacaktı" dedi.

'FETÖ'NÜN ÖNÜNÜN AÇILMASI DA AYNI DÖNEME DENK GELİR'

Canikli, imam hatip ortaokullarının kapalı olduğu 15 yıl boyunca ülkede "büyük bir eksiklik" yaşandığını ileri sürerek “FETÖ terör örgütünün önünün açılması da aynı döneme gelir. İmam hatip okulları kapatıldı, yani çocuklarına dini eğitim aldırmak isteyen muhafazakar ailelerin çocuklarını gönderebilecekleri bir okul kalmadı. FETÖ geldiği için, FETÖ’yü çıkardılar. FETÖ bu açığı kapatmak için ‘ben varım’ dedi. Yani muhafazakar ailelere, ‘Çocuklarınızı bana gönderin, ben onlara sizin istediğiniz İslami eğitimi vereceğim’ dedi. Daha önce imam hatip okullarına giden bütün çocuklar hepsi FETÖ’nün okullarına yönlendi. Bütün altın kuşak heba edildi FETÖ örgütü tarafından. Gençler, harp okullarında, üniversitelerde, kamuda FETÖ tarafından mankurtlaştırıldı ve tamamen ortadan kaldırıldı. 15 yılda FETÖ’nün etkisiz hale getirdiği, FETÖ terör örgütünün etkisiz hale getirdiği bu 15 yıllık eksik kuşağın eksikliğini her zaman hissettik, hissediyoruz" diye konuştu.

'İMAM HATİPLER KAPATILMASAYDI 15 TEMMUZ ORTAYA ÇIKMAZDI'

Canikli sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmam hatipler kapatıldı, çocuklarını gönderemediler, sonra bütün muhafazakar aileler çocuklarının oraya gitmesine yönlendi. FETÖ okullarına gidilmesinin önü açıldı, oraya yönlendiler. Yaşadığımız sorunların, yani son dönemlerde, son yıllarda yaşadığımız sorunlar, 15 Temmuz darbe girişimi de dahil olmak üzere yaşadığımız sorunların altında yatan nedenlerden bir tanesi budur. Yani 28 Şubat sürecinde, 1997 yılında imam hatiplerin kapatılarak FETÖ terör örgütüne insan kaynağı oluşturacak bir yapıya dönüştürülmesidir. Hem parasal kaynak hem insan kaynağı. Bu çocuklar çünkü harp okullarında da, yine darbe teşebbüsüne katılan subayların önemli bir bölümü. Bir başka ifade ile imam hatipler kapatılmamış olsaydı 15 Temmuz hain darbe girişimi ortaya çıkmazdı. Çünkü onu yapacak olan altın kuşak, altın gençlik imam hatip okullarında bağımsız özgür Müslüman olarak ortaya çıkacaktı."