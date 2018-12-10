Çandarlı Limanı fiyaskosu: 679 milyon liranın akıbeti belirsiz

AKP’nin 2011 seçimlerinde İzmir’e vaat ettiği 35 projeden biri olan ancak atıl bir yatırıma dönüşen Kuzey Ege Çandarlı Limanı için 697 milyon TL harcandığı ortaya çıktı. Harcanan onca paraya rağmen projenin ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin soru yanıtsız kaldı.

AKP’nin 2011 seçim kampanyası sırasında İzmir’e vaat ettiği 35 projeden biri olan Kuzey Ege Çandarlı Limanı’na 2018 Ekim ayı fiyatlarıyla 697 milyon TL harcandığı ortaya çıktı, projenin ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin soru ise yanıtsız bırakıldı.

TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım tarafından, "Ege’nin ihracat merkezi haline gelecek" diye tanıtılan Kuzey Ege Çandarlı Limanı Projesi’nde hiçbir ilerleme kaydedilemiyor. Atıl bir yatırıma dönüşen Kuzey Ege Çandarlı Limanı Projesi’nin 2017 yılında tamamlanması öngörülürken; projenin sadece yüzde 30’u hayata geçirilebildi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, bir soru önergesi vererek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na projenin iptal edilip edilmediğini, edilmediyse ihalesinin neden yapılamadığını, Kuzey Ege Çandarlı Limanı’na yapılan yatırım bedelini, 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda yer alan proje ile ilgili çelişkilerin detaylarını ve projenin tamamlanarak hayata geçmesi için öngörülen süreyi sormuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Murat Bakan’ın yazılı soru önergesine yanıt verdi.

679 MİLYON HARCANDI AMA NE ZAMAN HAYATA GEÇECEĞİ BELLİ DEĞİL

“Bugüne kadar Kuzey Ege Çandarlı Limanı’na yapılan yatırımın bedeli (2018 Ekim ayı fiyatlarıyla) toplam ne kadardır” sorusuna Bakan Cahit Turhan tarafından verilen yazılı yanıtta, “2018 Ekim ayı fiyatlarıyla Kuzey Ege Çandarlı Limanı’na yapılan yatırımın bedeli 679 milyon TL’dir” denildi.

CHP’li Bakan’ın “Kuzey Ege Çandarlı Limanı projesinin tamamlanması ve hayata geçmesi için öngördüğünüz süre nedir” sorusu ise yanıtsız bırakıldı.

'PROJENİN YENİDEN İHALE EDİLMESİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

“İhale neden yapılamamaktadır?” sorusunu yanıtsız bırakan Bakanlık, “Kuzey Ege Çandarlı Limanı Projesi iptal mi edilmiştir? İptal edilmediyse ihalesi ne zaman yapılacaktır?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Kuzey Ege Çandarlı Limanı’nın ihalesi YİD modeli ile 05.11.2013 tarihinde yapılmış ve teklif veren olmadığından, projenin yeniden ihale edilmesi için çalışmalar devam etmektedir.”

SAYIŞTAY RAPORUNA YANSIMIŞTI

Öte yandan Çandarlı Limanı projesinin "ihale krizi" Sayıştay 2017 Denetim Raporu’na da yansımıştı.

Projenin sapma nedeni olarak yapılan “İhalesi yapılamadığından gerçekleşme sağlanamadı” açıklamasından ikna olmayan Sayıştay, denetim raporunda kanaat olarak “İhalenin neden gerçekleştirilemediği belirtilmediğinden gerekçe ikna edici bulunmamıştır” demişti.

Sayıştay Başkanlığı’nın 2017 Denetim Raporu’nda, Kuzey Ege Çandarlı Limanı projesinin hedef ve göstergeleri arasında ilgi bulunmadığı saptanmış, tespit edilen göstergelerin hedefle ilgisi bulunmadığı gibi idarenin yapmayı tasarladığı eylemlerle uyuşmadığı ve açıklanan gerekçelerle bağlantısının da kurulamadığı belirtilmişti.

CHP’li Bakan’ın “Sayıştay raporu ile ortaya Kuzey Ege Çandarlı Limanı Projesi ile ilgili belirlenen hedefler ile gerçek arasındaki çelişkilerin giderilmesi için hangi çalışmalar yapılmaktadır? Bu çalışmalar ne aşamadadır ve ne zaman tamamlanacaktır” sorusuna da, “Sayıştay raporunda belirtilen, Performans Programında yer alan Performans Göstergesi, 2018 yılı Performans Programından çıkarılarak çelişkili durum ortadan kaldırılmıştır” yanıtı verildi.

ÇEVRE DUYARLILIĞI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FAALİYETLERİ YOK

Sayıştay Raporu’nda, projede belirlenen hedefler kapsamında çevre duyarlılığını ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik olarak yapılması planlanan eylemlerin tanımlandığı, ancak çevre duyarlılığı ve enerji verimliliğindeki değişimin nasıl izlenebileceğinin ortaya koyulamadığı tespiti yer aldı.

CHP’li Murat Bakan, “Proje kapsamında, çevre duyarlılığı ve enerji verimliliğindeki değişimler nasıl izlenecektir? Bu konuda yürütülen çalışmalar nelerdir, hangi aşamadadır ve ne zaman tamamlanacaktır” diye sordu.

CHP'li Bakan'a verilen yanıt ise şu şekilde oldu: “Kuzey Ege Çandarlı Limanı henüz faal bir liman olmadığından söz konusu çalışmalara uyumluluğu açısından yürütülecek herhangi bir faaliyeti bulunmamakta olup, limanın işletmeye alınması aşamasında çevre duyarlılığı ve enerji verimliliği gibi değişimleri takip edilecektir”