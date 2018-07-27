Canan Kaftancıoğlu'ndan 'özür' açıklaması: İstifa etmeyi düşündüm

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim akşamı yaptığı açıklamadan dolayı özür dilerken, seçim sonrası istifa etmeyi de düşündüğünü dile getirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Seçim akşamı yaptığı seçim sonucu açıklamasına gelen tepkilere ilişkin soruyu yanıtlayan Kaftancıoğlu, özür diledi. Kaftancıoğlu, seçimlerin ardından istifayı da düşündüğünü açıkladı: CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) #GerçekFikriNe'de Kübra Par (@kubrapc) ve Eren Eğilmez'e (@erenegilmez) açıkladı:

"Seçimden sonra istifa etmeyi düşündüm..." pic.twitter.com/BxhRmcGzxK — Habertürk TV (@HaberturkTV) 27 Temmuz 2018