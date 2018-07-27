Canan Kaftancıoğlu'ndan imza yalanlaması

CHP'de imza krizi devam ederken, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, muhaliflerden Yaşar Tüzün'ün, İstanbul'da 75 delegenin 'kurultay yapılsın' diye imza verdiği açıklamasını yalanladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, KRT'de imza açıklamasında bulundu.

Kurultay talep eden partililere sert mesajlar gönderen Kaftancıoğlu, bu tartışmalar nedeniyle partinin hükümete yakın medyada tartışma konusu yapıldığını, parti yöneticilerinin düşmanlaştırıldığını söyleyerek, "bunu yapmaya kimsenin hakkı yok" dedi.

CHP'de parti içi muhalif isimlerden Yaşar Tüzün, 59 il başkanı ile birlikte, "kurultay talebinden vazgeçin" çağrısı yapan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili, "İstanbul'da 75 arkadaşımız olağanüstü kurultay için imza verdi" derken, Kaftancıoğlu bu açıklamayı yalanlayarak bu rakamın gerçeği yansıtmadığını söyledi.