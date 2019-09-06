Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası kararı

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları gerekçe gösterilerek 5 ayrı suçlamadan 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve avukatları son savunmalarını tamamlandı.
Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçlamadan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi.
Kaftancıoğlu bu ceza nedeniyle tutuklanmayacak, karar istinaf mahkemesine gidecek.
HER SUÇLAMAYA CEZA
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na örgüt propagandası iddiasıyla 1 yıl, cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla 1 yıl 6 ay, TCK 301. Madde'den 1 yıl 8 ay, kamu görevlisine hakaret iddiasıyla 1 yıl 6 ay, TCK 216. Madde'den 2 yıl 8 ay; toplam 9 yıl 8 ay hapis cezası verildi.