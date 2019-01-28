CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, adaylara tepki gösterip yaptığı istifa açıklamasını geri çekti.

CHP'nin İstanbul ilçe adaylarına tepki gösterip istifa eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, istifasını geri çekti.

"Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım" diyen Kaftancıoğlu, "İl yönetimindeki arkadaşlarımın ve örgütümüzün yoğun baskısıyla, partimize, örgütümüze, seçmenimize ve İstanbul’a olan sorumluluğum gereği görevime ve mücadeleme devam ediyorum" ifadelerini kullandı.