Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'un sonuçlarını açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, AA'nın manipülasyon yaptığını belirterek ellerindeki verileri açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu partisinin İstanbul binasında yaptığı açıklamada seçimin Anadolu Ajansına rağmen yürütüldüğünü söyledi.

Anadolu Ajansının daha önceki seçimler ve referandumda açıkladığı verilerdeki büyük düşüşe dikkat çekerek CHP’ye ulaşan verilerle Anadolu Ajansı verileri arasında bir tezatlık bulunduğunu aktardı.

Kaftancıoğlu "Bizdeki verilere 19.45 itibariyle İstanbul'dan 28885 bin sandıktan 7444 sandık sisteme girdi. Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor" dedi.

Kaftancıoğlu şunları kaydetti:

“Bugün de sonuçları 59’dan açtılar ve kısa sürede 56’ya kadar düştüler. Bugün de özellikle bir manipülasyon yaparak AKP ve MHP’nin oyunun yüksek olduğu sandıklar giriliyor. Reel durum buymuş gibi bir algı operasyonu yapılmakta. 19.45 İtibariyle bizim sistemlerimize Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İstanbul'daki sandıkların yüzde 20’si girildi. Bu verilere göre Muharrem İnce yüzde 43,55, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44,55’tir. Türkiye'de de durumun bundan farklı olmadığını düşünüyoruz."