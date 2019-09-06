Canan Kaftancıoğlu hakim karşısında

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün başladı. Kaftancıoğlu, 'Kim ne derse desin Mustafa Kemal Atatürk’ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir' diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 5 ayrı suçtan yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

2012-2017 arasındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan Kaftancıoğlu'na destek olmak için duruşma öncesi CHP’li İl Başkanları ortak bir açıklama yayımladı. 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kaftancıoğlu’na sanatçılardan da destek geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş ile birlikte Canan Kaftancıoğlu'na destek vermek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

'HAKARET ETMEDİM'

Duruşmada Erdoğan'ın vekili avukat Ferah Yıldız, "Sanığın duruşmadaki hal ve hareketlerinden ötürü iyi hal indirimi uygulanmamasını en üst sınırdan ceza verilmesini talep ediyoruz” dedi. Ardından savunmasına başlayan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret etmediğini söyledi.

Kaftancıoğlu savunmasında şunları söyledi:

"Kim ne derse desin Mustafa Kemal Atatürk’ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir. Hiçbir kamu görevlisine alenen hakaret etmedim. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmedim. Atatürk Cumhuriyetinin İl Başkanı olarak devleti alenen ya da perdeli olarak aşağılamam düşünülemez. Terör örgütü propagandası yapmadım, yapmam. TV programında terör örgütü propagandası yaptıysam incelenir ama yok. Hakikati ortaya çıkarmak için benden çok sizin sorumluluğunuz var. İnsanlarımızın hukuka güvenmediği bir süreç sadece benim değil, 82 milyonun süreci."

'CEZALANDIRILACAK BİLE OLSAM HAKİKATİ SÖYLERİM'

"Söylediklerimi teşvik ve tahrik olarak algılamak insanları kine sürüklemektir. Cumhurbaşkanına hakaret; kimi zaman bağlarından koparılarak, kimi zaman da söylediklerimin suç olarak algılanması iddia makamı tarafından ifade edilerek gerçeklerden uzaklaşılmıştır. 27 yıl bile cezalandırılacak olsam hakikati söylerim. Sizler de hakikati arayın, ona yaklaştığınızda özgürleştiğinizi hissedeceksiniz. Bu hakikat hepimizi özgürleştirecek. Emin olduğun en temel gerçek özgürlüğü ve yaşamayı bağımsız olarak savunmaktır."

Kaftancıoğlu'nun ikinci duruşma sonrasında açıklama yaparken okuduğu Nazım Hikmet şiiri de dosyaya eklendi.

Savunmasının ardından Kaftancıoğlu'nun avukatı söz alarak, "Aslında hukuksuz bir soruşturma sürecinden sonra da; Anayasa AHİM ve bütün evrensel hukuk ilkelerine aykırı olmasına rağmen, sanığın siyasi kişiliğinden dolayı hukuki olmayan siyasi bir yargılama yapılmıştır" dedi.

Kaftancıoğlu, 2011 ve 2012 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlamalarından yargılanıyor.