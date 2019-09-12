Canan Kaftancıoğlu: Bırakın tutuklanmayı, siyasi yasaklı hale geleceğim

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'Bu cezalar istinaf mahkemesinde bozulmazsa, ki bozulmayabilir, bırakın tutuklanmayı, siyasi yasaklı hale geleceğim' dedi.

Altı yıl önce attığı tweetlerden dolayı hakkında 9 yıl 8 ay hapis cezası verilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, üst mahkemenin cezasını onaması halinde siyasi yasaklı hale geleceğini söyledi.

Gazete Duvar'a konuşan Kaftancıoğlu, "Özellikle davanın açılma süreci, gündeme gelme dönemi, seçimden sonra bu şekilde nihayetlenmesi, siyasi olarak baş edemedikleri bir kişinin hukuki yollarla engellenmek istendiğini gösteriyor. Bunun böyle olduğunu düşünmek istemezdim ama vaziyet ister istemez bunu düşündürtüyor" derken, "Çünkü bu cezalar istinaf mahkemesinde bozulmazsa, ki bozulmayabilir, bırakın tutuklanmayı, siyasi yasaklı hale geleceğim" ifadesini kullandı.

'ARINÇ'I KUTLUYORUM'

Bülent Arınç'ın kendisi hakkında verilen cezayı eleştirmesini de değerlendiren Kaftancıoğlu, "Bülent Arınç, genel hukuk kurallarına, hukuk devleti normlarına bakıldığında, gayet hukuksal bir tespit yapmış. Dolayısıyla Arınç’ınkini şahsıma yapılmış bir destek, jest olarak görmüyorum. Hukuk kuralları neyi gerektiriyorsa onu söylemiş. Kendisini de bundan dolayı kutluyorum" dedi.