Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de Tarihi Gelibolu yarımadasındaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı Köyü'nde dün saat 22.30 sıralarında başlayan orman yangını kontrol altın alındı.

Çanakkale'de Tarihi Gelibolu yarımadasındaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı Köyü'nde dün saat 22.30 sıralarında başlayan orman yangını kontrol altın alındı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayılan ve yaklaşık 30 metrelik alevlere neden olan yangını söndürmek için dün akşam saatlerinden beri çok sayıda ekip çalışma yürütüyor. Yangınla ilgili son duruma ilişkin bilgi veren Orman Koordinasyon Müdürlüğü, havadan da müdahale ile yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Çok sayıda yaban hayvanının öldüğü yangının ne kadar alanda etkili olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.