Çanakkale'de feribotta yangın: Yolcular tahliye edildi

Çanakkale-Eceabat hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribot, Eceabat İskelesi'ne yanaşmaya çalışırken makine dairesinde yangın çıktı. İskeleye yanaşamayan feribot daha sonra karaya oturdu.
Karahasan-2 adlı feribottaki yolcular panik yaşadı. Yolcular sahil güvenlik botu ve balıkçı tekneleriyle tahliye edildi.
Fenalaşan bazı yolcuların ambulansla hastaneye götürüldüğü, feribotun makine dairesinde görevli personelin dumandan etkilendiği öğrenildi.
Feribotun makine dairesindeki yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.
Yangının makine dairesindeki arızanın ardından çıktığı öne sürüldü.